Θεσσαλονίκη: Άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον ανηλίκων επειδή «έκαναν φασαρία» - Στο νοσοκομείο ένας 15χρονος

Άνδρας πυροβόλησε στον αέρα επειδή ανήλικοι έκαναν φασαρία, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να τραυματιστεί.

Μηχανή αστυνομίας
Μηχανή της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Άνδρας 55 ετών, ενοχλήθηκε από φασαρία που έκαναν ανήλικοι έξω από το Γήπεδο της Επανομής στη Θεσσαλονίκη και άνοιξε πυρ εναντίον τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, βραδινές ώρες χθες (02-11-2025), ο 55χρονος φέρεται να φώναζε «ενοχλείτε», στους ανήλικους. Βγήκε από το σπίτι του που ήταν δίπλα στο γήπεδο, έβαλε καραμπίνα και πυροβόλησε στον αέρα με αποτέλεσμα τον τραυματισμού ενός 15χρονου.

Στον εντοπισμό και την άμεση σύλληψη του προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και πιθανότατα παράβαση του Νόμου περί Όπλων, αν και πληροφορίες λένε ότι μπορεί να τα κατείχε νόμιμα. 

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται, χωρίς ωστόσο μα διατρέχει κίνδυνο. 

 

