Θεσσαλονίκη: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των Μαλγάρων

Ανοιχτά είναι και τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των Μαλγάρων. Αυξημένη η κίνηση των αυτοκινήτων στην περιοχή.

Μπλόκο αγροτών στα Μάλγαρα
Μπλόκο Αγροτών στα Μάλγαρα | MOTION TEAM/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Ανοιχτά είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες έδωσαν παράταση στο άνοιγμα του ρεύματος προς Αθήνα και μετά τις 18:00, όσο συνεχίζει να υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων, για τη διευκόλυνση των οδηγών, λόγω και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν (ισχυροί άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ).

Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει ότι αύριο Δευτέρα θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) τα οποία θα ανοίξουν την Τρίτη για να περάσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

