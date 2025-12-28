Θεσσαλονίκη: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των Μαλγάρων

Ανοιχτά είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες έδωσαν παράταση στο άνοιγμα του ρεύματος προς Αθήνα και μετά τις 18:00, όσο συνεχίζει να υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων, για τη διευκόλυνση των οδηγών, λόγω και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν (ισχυροί άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ).
Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει ότι αύριο Δευτέρα θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) τα οποία θα ανοίξουν την Τρίτη για να περάσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.
- Γκύζη: Το χρονικό της τραγωδίας που προκάλεσε σοκ - «Δεν είχαμε ακούσει καυγάδες» δήλωσαν γείτονες
- Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να καίμε ξύλα στο τζάκι;
- Φάνης Μουρατίδης: Η βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν - «Εκείνη την ώρα βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο»
- Ο ορισμός του «δεν νιώθω»: Του έβαλαν γυμνά μοντέλα για να χάσει τις βολές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.