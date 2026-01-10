Θεσσαλονίκη: Αποκολλήθηκε τμήμα οροφής σε εμπορικό κέντρο - Στο νοσοκομείο 45χρονη

Μια γυναίκα 45 ετών τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον αυχένα, το βράδυ του Σαββάτου σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν αποκολλήθηκε σημαντικό τμήμα της οροφής καταστήματος.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ίδια έχει τις αισθήσεις της ενώ μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
- Ανατροπή στη Φοινικούντα: Ποιον δείχνει η ανακρίτρια ως φυσικό αυτουργό
- Χρονοταξιδιώτης με κινητό; Στη «Μεγάλη Χίμαιρα» συνέβη κάτι περίεργο
- Κόλαφος Μάνεση για κηδεία Παπαδάκη: «Είδα να συνωστίζονται σε κάμερες διάφοροι που δεν τον σεβάστηκαν»
- Ο μεγάλος Έλληνας που «μάθαμε» από τον Σμαραγδή: Στην πραγματικότητα, ο Ιωάννης Βαρβάκης ήταν ένα διαβόητο γεράκι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.