Θεσσαλονίκη: Αποκολλήθηκε τμήμα οροφής σε εμπορικό κέντρο - Στο νοσοκομείο 45χρονη

Μια γυναίκα 45 ετών τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον αυχένα, το βράδυ του Σαββάτου σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν αποκολλήθηκε σημαντικό τμήμα της οροφής καταστήματος.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ίδια έχει τις αισθήσεις της ενώ μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.