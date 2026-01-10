Μενού

Θεσσαλονίκη: Αποκολλήθηκε τμήμα οροφής σε εμπορικό κέντρο - Στο νοσοκομείο 45χρονη

Ατύχημα σε εμπορικό κέντρο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μία 45χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και στον αυχένα.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Μια γυναίκα 45 ετών τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον αυχένα, το βράδυ του Σαββάτου σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν αποκολλήθηκε σημαντικό τμήμα της οροφής καταστήματος.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ίδια έχει τις αισθήσεις της ενώ μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ