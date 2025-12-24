Μενού

Θεσσαλονίκη: Βόμβα του Β' Παγκοσμίου εντοπίστηκε στα ανοιχτά του Θερμαϊκού

Μία βόμβα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/12) στον 6ο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Μία βόμβα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/12) στον 6ο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, με το Λιμενικό να κινητοποιείται για την ανάσυρσή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση οκτακοσίων (800) περίπου μέτρων από την ακτή και σε βάθος δεκαέξι (16) μέτρων. Από τη Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία πυροτεχνουργών για την ασφαλή εξουδετέρωση του ανωτέρω πυρομαχικού.

