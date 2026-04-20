Θεσσαλονίκη: Βροχή από σφαίρες σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

Βροχή πυροβολισμών τα ξημερώματα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 190 στη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο εκβιαστών και κακοποιών έπεσε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η επιχείρηση φέρεται να είναι του ίδιου εργοδότη που έπεσε θύμα εκβιασμού από εκβιαστές και έγινε η αυτόφωρη σύλληψή τους. Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, ενώ έχουν καταγραφεί τρύπες από σφαίρες, σε ένα αυτοκίνητο μπλε, με σπασμένο το τζάμι, μια τέταρτη και πέμπτη σφαίρα πάνω στο παρμπρίζ, σφαίρες επίσης σε ένα ακόμη αυτοκίνητο. Στο κατάστημα αυτή την ώρα βρίσκονται στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στο σημείο έπεσαν βροχή από σφαίρες από ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι είναι και πόσο σχετίζονται με αυτή την ομάδα των εκβιαστών που έχει εξαρθρωθεί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Mάλιστα οι τρεις από αυτούς θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή την προσεχή Τετάρτη, ενώ ο ένας είναι έγκλειστος σε φυλακές της Κεντρικής Ελλάδας.

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας σκανάρουν την περιοχή αναζητώντας βιντεοληπτικό υλικό για τη στιγμή της επίθεσης.

Η επίθεση αποκαλύφθηκε το πρωί από τους εργαζόμενους στη συγκεκριμένη εταιρεία όταν ήρθαν να ανοίξουν το κατάστημά τους. Τότε ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί.