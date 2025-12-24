Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 6 ατόμων από 14 έως 19 ετών για βιασμό και πορνογραφία σε βάρος ανήλικης

Εξιχνιάστηκε υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας σε βάρος ανήλικης, ενώ για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων (τριών ημεδαπών και τριών αλλοδαπών) ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ που επικαλείται τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες κατά περίπτωση, για τα αδικήματα του βιασμού, γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, εκδικητικής πορνογραφίας, πορνογραφίας ανηλίκων και παράβασης της Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία, κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2025 – Απριλίου 2025, τέσσερις εκ των ανωτέρω, εκμεταλλευόμενοι τη φιλική σχέση που είχε εκείνη με τον 15χρονο ανήλικο, ο οποίος την προέτρεπε σχετικά, οδήγησαν την ανήλικη σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, καθώς και εντός γυναικείων τουαλετών χώρου στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί ενεργούσαν σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς τη θέληση της, την οποία βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Απόσπασμα βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι διαμοιράστηκε στο διαδίκτυο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο έτερος 16χρονος και ο 15χρονος προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις με την παθούσα.

Σημειώνεται ότι κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.