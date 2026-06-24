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Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία στην 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της

Η γυναίκα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Επιτέθηκε στον σύντροφό της με δύο μαχαίρια.

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Περιπολικό στην Θεσσαλονίκη | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων άσκησε η εισαγγελέας στην 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της, στη Θεσσαλονίκη.

Η 29χρονη κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες, γύρω στις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα ημιωρόφου, όταν, ύστερα από καβγά, η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια.

Από την επίθεση, το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.

Τα δύο μαχαίρια κατασχέθηκαν, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.

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