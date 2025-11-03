Θεσσαλονίκη: Δίωξη στους 2 συλληφθέντες για το επεισόδια πριν το Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των δύο ανδρών που συνελήφθησαν για εμπλοκή στο επεισόδιο, το οποίο συνέβη το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο νεαροί διώκονται για διατάραξη κοινής ειρήνης, απείθεια και παράβαση του νόμου περί αθλητισμού, ενώ παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια έξω από τα Δικαστήρια πριν το Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το πρωί της Δευτέρας (3/11) σημειώθηκαν επεισόδια έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, λίγα λεπτά πριν την έναρξη του Εφετείου για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Σύμφωνα με το GRTimes, ομάδα ατόμων κινήθηκε προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να επικρατήσει μεγάλη ένταση και οι αστυνομικοί να επιχειρήσουν να τους απωθήσουν κάνοντας χρήση κρότου λάμψης.

Η ένταση διήρκεσε λίγα λεπτά, ωστόσο η ατμόσφαιρα παρέμεινε τεταμένη περιμετρικά των Δικαστηρίων. Οι αστυνομικές δυνάμεις ενισχύθηκαν προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια.