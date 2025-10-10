Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για ανήλικη – 34χρονος την κλείδωσε στο σπίτι του και την βίασε

Μια ανήλικη στη Θεσσαλονίκη έζησε εφιαλτικές στιγμές, καθώς έπεσε θύμα βιασμού και πορνογραφίας από έναν 34χρονο άνδρα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης, εξιχνίασε την υπόθεση και ταυτοποίησε τον φερόμενο δράστη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση.

Τι έδειξε η έρευνα

Όπως προέκυψε από την έρευνα, από τον Απρίλιο του 2025 ο 34χρονος είχε προσεγγίσει την ανήλικη μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, πείθοντάς τη να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της.

Στη συνέχεια, την κάλεσε στο σπίτι του στην περιοχή των Συκεών, όπου, σύμφωνα με τη δικογραφία, την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις. Μετά το περιστατικό, της έδωσε χρηματικό ποσό.

Επιπλέον, σε διαφορετικό χρόνο, ο άνδρας φέρεται να προσέφερε ναρκωτικές ουσίες (κάνναβη) τόσο στην ανήλικη όσο και σε φίλο της.

Ο 34χρονος είχε ήδη συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025, καθώς σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, καθώς και ψηφιακά πειστήρια.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: thesspost.gr