Θεσσαλονίκη: Το είχε «κάψει» στη ρευματοκλοπή - 27.000 ευρώ χαμένα σε κιλοβατώρες

Τις πρωινές ώρες της Τρίτης (4/11) στην περιοχή του Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 32χρονος για «χοντρή» ρευματοκλοπή, από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ»
Όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο ηλεκτρολόγου μηχανικού της ΔΕΔΔΗΕ, ο νεαρός άνδρας από 02-12-2019 προέβη σε αυθαίρετη επανασύνδεση στην παροχή του ρεύματος του διαμερίσματός του, με υπολογισθείσα διαφυγούσα ενέργεια, η αξία της οποίας ανέρχεται σε 27.000 ευρώ, κατά την ΕΡΤ.
- Οι 30 έξαλλοι που είδαν τον Κακλαμάνη, το πολύπαθο άγαλμα Τρούμαν και η παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα
- Μαμντάνι: «Απόψε δώσατε εντολή για αλλαγή» - Οι 4 προκλητικές λέξεις που είπε στον Τραμπ μετά τη νίκη
- Αρπάχτηκαν on air Γκλέτσος – Μουτίδου για το «αν το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»
- Έλενα Κρεμλίδου: «Αν εμένα μου έκαναν slut shaming στη δίκη, πώς να το αντιμετωπίσει μια νεαρή κοπέλα;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.