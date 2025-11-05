Θεσσαλονίκη: Το είχε «κάψει» στη ρευματοκλοπή - 27.000 ευρώ χαμένα σε κιλοβατώρες

Τις πρωινές ώρες της Τρίτης (4/11) στην περιοχή του Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 32χρονος για «χοντρή» ρευματοκλοπή, από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ»

Όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο ηλεκτρολόγου μηχανικού της ΔΕΔΔΗΕ, ο νεαρός άνδρας από 02-12-2019 προέβη σε αυθαίρετη επανασύνδεση στην παροχή του ρεύματος του διαμερίσματός του, με υπολογισθείσα διαφυγούσα ενέργεια, η αξία της οποίας ανέρχεται σε 27.000 ευρώ, κατά την ΕΡΤ.