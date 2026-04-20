Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για την υποχώρηση του εδάφους – Αφέθηκε ελεύθερος ο 28χρονος

Ελεύθερος ο 28χρονος για την καθίζηση στην Τούμπα. Σε εξέλιξη η πραγματογνωμοσύνη για το σπασμένο αγωγό και το αυτοκίνητο στο ρήγμα.

Καθίζηση Θεσσαλονίκη
Καθίζηση Θεσσαλονίκη | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
Ελεύθερος ενόψει της διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 28χρονος που συνελήφθη για το περιστατικό με την υποχώρηση εδάφους στην Τούμπα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εκθέσεις των πραγματογνωμόνων, οι οποίες θα ενσωματωθούν στη δικογραφία για να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ποινικές ευθύνες.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εκσκαφών για την εγκατάσταση οπτικών ινών, έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και λόγω της μεγάλης πίεσης κατέρρευσε το έδαφος με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα. Αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο έμειναν στο χείλος του ρήγματος, ενώ ένα έπεσε μέσα σε αυτό.

Βίντεο του Orange Press Agency, δημοσιοποίησε μαρτυρία από το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με την καθίζηση του οδοστρώματος.

 

