Θεσσαλονίκη: Εισέβαλε σε τράπεζα με σφυρί και απείλησε τους υπαλλήλους

Την κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε περιστατικό που έλαβε χώρα σήμερα, Δευτέρα (04/05), το πρωί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, όπου εισέβαλε ένας άνδρας με σφυρί και απειλούσε το προσωπικό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr, γίνεται λόγος για μία τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Περί τις 11:30, ο άνδρας μπούκαρε σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως και άρχισε να απειλεί τους υπαλλήλους.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα.
Προσήχθη από τις Αρχές, αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για τα κίνητρα πίσω από την επίθεσή του.
- Ψωμί, μπισκότα, μπάρες: Τα πρώτα προϊόντα από αλεύρι αλεσμένων εντόμων στα ράφια των σουπερ μάρκετ
- Καιρός: Έρχεται καλοκαίρι- Ποια ημέρα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 στην Αττική
- Σβήνουν τα περίπτερα εφημερίδων στην Αθήνα: «Να χαρακτηριστεί το επάγγελμά μας διατηρητέο»
- YouTuber πήγε στο «Νησί του Φιδιού» και βγήκε ζωντανός: Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.