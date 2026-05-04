Θεσσαλονίκη: Εισέβαλε σε τράπεζα με σφυρί και απείλησε τους υπαλλήλους

Την κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε περιστατικό που έλαβε χώρα σήμερα, Δευτέρα (04/05), το πρωί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, όπου εισέβαλε ένας άνδρας με σφυρί και απειλούσε το προσωπικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr, γίνεται λόγος για μία τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Περί τις 11:30, ο άνδρας μπούκαρε σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως και άρχισε να απειλεί τους υπαλλήλους.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα.

Προσήχθη από τις Αρχές, αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για τα κίνητρα πίσω από την επίθεσή του.