Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν 100.000 ευρώ από 76χρονη - Τα είχε θαμμένα στον κήπο

Έναν θησαυρό ύψους 100.000 ευρώ «ξέθαψαν» επιτήδειοι προσποιούμενοι τους συνεργάτες λογιστή από 76χρονη γυναίκα.
Τα χρήματα ήταν θαμμένα στον κήπο της ηλικιωμένης σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ.
Η απάτη αποκαλύφθηκε σε χωριό στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ενώ συνελήφθη ένας 22χρονος.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος, από κοινού με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, μετέβησαν με το παραπάνω πρόσχημα στην οικία της ηλικιωμένης, απ΄ όπου... ξέθαψαν τις οικονομίες της παθούσας.
Εις βάρος του 22χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο δεύτερος δράστης αναζητείται.
- Μία προσαγωγή για τον θάνατο της γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας: Πώς έγινε το δυστύχημα, οι πρώτες μαρτυρίες
- Eύθραυστη η εκεχειρία του Λιβάνου με το Ισραήλ - Θολό τοπίο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν - Live οι εξελίξεις
- Κεφαλονιά: Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτούς φέρνει στο φως το Reader
- Όταν ο Μάνος Χατζιδάκις κέρδισε το Όσκαρ και λίγο καιρό μετά το πέταξε στα σκουπίδια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.