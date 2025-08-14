Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα - Πήγαν να πάρουν και άλλα εξαρτήματα

Άγνωστοι δράστες έκλεψαν την μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα εθελοντών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τη δημοτική αρχή, όπου ήταν σταθμευμένο το όχημα.

Οι δράστες αφαίρεσαν την μπαταρία και καλώδια, ενώ επιχείρησαν να αποσπάσουν και άλλα εξαρτήματα, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν την πράξη τους—πιθανόν επειδή έγιναν αντιληπτοί.

Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους ένα όχημα εκτός λειτουργίας.

Το πυροσβεστικό όχημα είχε συμμετάσχει ενεργά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Μεγάλη Βόλβη, κοντά στο Βαγιοχώρι, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η απώλεια του εξοπλισμού αφήνει του εθελοντές με δεμένα χέρια.

