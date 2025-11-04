Θεσσαλονίκη: Έκλεψε κουκούλα αυτοκινήτου χωρίς να υπολογίσει το gps

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 64χρονος άνδρας κατηγορήθηκε ότι έκλεψε την κουκούλα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου, προκειμένου –όπως είπε– να προστατεύσει τα ζώα του από το κρύο. Ωστόσο, δεν γνώριζε ότι η κουκούλα διέθετε σύστημα εντοπισμού GPS, το οποίο αποκάλυψε τη θέση της και οδήγησε τους αστυνομικούς απευθείας στα ίχνη του.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, όπως κατέθεσε, ενημερώθηκε μέσω ειδοποίησης στο κινητό του από την εφαρμογή του GPS. «Ήταν νύχτα και κοιμόμουν όταν ήρθε η ειδοποίηση.

Μόλις βεβαιώθηκα ότι είχε αφαιρεθεί, ειδοποίησα την αστυνομία», ανέφερε. Την επόμενη ημέρα, με τη βοήθεια του σήματος, οι αρχές εντόπισαν την κουκούλα σε μαντρί της περιοχής, μαζί με τον φερόμενο ως δράστη, σύμφωνα με το thesstoday.gr.

Ο 64χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, όπου κρίθηκε ένοχος για κλοπή. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την ενοχή του, υποστηρίζοντας ότι βρήκε την κουκούλα πεταμένη κοντά σε κάδους απορριμμάτων. «Δεν θα ρίσκαρα να γελοιοποιηθώ για μια κουκούλα έξω από το σπίτι μου. Τη βρήκα κοντά στα σκουπίδια και την πήρα απλώς για να καλύψω τα ζώα μου», δήλωσε, προσθέτοντας πως εργάζεται ως επιχειρηματίας.