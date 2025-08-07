Μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα, με τις αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για τραυματίες.

Οι ίδιες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο πως η έκρηξη φιάλης υγραερίου καταγράφηκε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ φέρεται να έχουν τραυματιστεί πέντε άτομα, ο ένας εξ' αυτών σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 15.30. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος με σοβαρά εγκαύματα.

Και οι πέντε τραυματίες είναι υπήκοοι Σερβίας. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Με πληροφορίες από το voria.gr