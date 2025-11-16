Θεσσαλονίκη: Ελεύθερες οι έξι ανήλικες μετά την επίθεση σε δύο 13χρονες

Με εντολή Εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες οι έξι ανήλικες, ηλικίας 13 και 14 ετών, που το βράδυ της Παρασκευής επιτέθηκαν σε δύο συνομήλικές τους σε πάρκο της οδού Νυμφαίου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Οι δράστιδες οδήγησαν τις δύο 13χρονες σε πυλωτή πολυκατοικίας, όπου τις χτύπησαν και τις εξύβρισαν, ενώ δύο από αυτές κατέγραψαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα. Μία μάλιστα αφαίρεσε το κινητό της μίας παθούσας.
Οι ανήλικες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και κλοπή.
Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι το απόγευμα του Σαββάτου.
