Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 21χρονος για βιασμό 17χρονης - Τι υποστήριξε στο δικαστήριο

Ελεύθερος με όρο την απαγόρευση προσέγγισης της 17χρονης, αφέθηκε ο 21χρονος, μετά την απολογία του σήμερα (21/4) στην ειδική ανακρίτρια, μετά την καταγγελία που έγινε σε βάρος του από τη νεαρή για βιασμό, στη Θεσσαλονίκη.

Η 17χρονη υποστήριξε ότι o 21χρονος τη βίασε την περασμένη Παρασκευή, αφού προηγουμένως ήταν σε ένα κατάστημα στον Εύοσμο, όπου η ίδια είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Αντίθετα, ο 21χρονος, στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία του βιασμού και ισχυρίστηκε ότι ό, τι έγινε, ήταν με τη συναίνεση της 17χρονης, με την οποία, όπως είπε, διατηρούν σχέσεις.

Μάλιστα, επικαλέστηκε μαρτυρίες άλλων προσώπων, με τους οποίους συνομίλησαν, μετά τη συνεύρεση τους, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ήταν αυτός, ο οποίος τη συνόδευσε μέχρι το σπίτι της, χωρίς να συμβεί οτιδήποτε και χωρίς να υπάρξει καμία διαμαρτυρία.