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Θεσσαλονίκη: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Λιβάδι

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ, στο Λιβάδι, στο δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

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Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στην Πιερία | Eurokinissi
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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ, στο Λιβάδι, στο δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Θέρμης.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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