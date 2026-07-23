Θεσσαλονίκη: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Λιβάδι

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ, στο Λιβάδι, στο δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα.
Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Θέρμης.
Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
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