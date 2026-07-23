Θεσσαλονίκη: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Λιβάδι

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ, στο Λιβάδι, στο δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 75 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 16 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Θέρμης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Θέρμης.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).