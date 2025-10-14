Ένοχη κρίθηκε μια νηπιαγωγός, στη βάρδια της οποίας ένα 4χρονο παιδί έφυγε από το χώρο και βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στο δρόμο.

Για το περιστατικό, το οποίο διαδραματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στη Θεσσαλονίκη, κατέστη κατηγορούμενη μία νηπιαγωγός που κρίθηκε ένοχη σήμερα (14/10) από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για έκθεση.

Καταδικάστηκε με την αναγνώριση ελαφρυντικού σε 6μηνη φυλάκιση, με 3ετη αναστολή.

Θεσσαλονίκη: Τι ανέφερε η νηπιαγωγός

«Δεν κατάλαβα πως κάποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή» απολογήθηκε η νηπιαγωγός, στην τάξη της οποίας φοιτούσε το παιδί. Η ίδια, όπως ανέφερε, διαπίστωσε την απουσία του κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης. Το νήπιο εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και τα πρώτα λόγια που είπε ήταν ότι «ήθελε να πάει σπίτι», κατέθεσε η μητέρα.

Την ενοχή της είχε ζητήσει η εισαγγελέας της έδρας σημειώνοντας πως το παιδί πέρασε διαδοχικά από τρεις πόρτες για να βρεθεί στο δρόμο: της τάξης, του κτηρίου και της αυλής.