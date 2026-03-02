Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού μια 38χρονης στη Θεσσαλονίκη από τον 34χρονο σύντροφό της, σε βάρος τους οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί του ερχόμενου Σαββάτου, σε διαμέρισμα στην περιοχή του Βαρδάρη, όταν περίοικοι άκουσαν την 38χρονη να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, οπότε κάλεσαν την Άμεση Δράση. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη, ενώ ο 34χρονος την είχε ακινητοποιήσει.

Ο άνδρας συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Εκτός από την κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία ενώπιον ανηλίκου, καθώς εντός του διαμερίσματος βρισκόταν και η σύζυγος του αδελφού της παθούσας, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 34χρονος χρησιμοποίησε σωματική βία και διάφορα αντικείμενα, με τα οποία φέρεται να προκάλεσε τραύματα στη γυναίκα. Από την αστυνομία κατασχέθηκαν δύο σιδερένιες και μία ξύλινη ράβδος αλλά κι ένα πιρούνι, ως μέσα τέλεσης των πράξεών του.