Θεσσαλονίκη: Ετοιμάζεται για αλλαγή χρόνου στον Λευκό Πύργο - Κορυφαίοι dj στα decks και laser show

Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιούνται και φέτος οι προετοιμασίες για να μετατραπεί ο εμβληματικός Λευκός Πύργος σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης ενόψει της αλλαγής του χρόνου.

Το 2025 πρόκειται να «κλείσει» με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στη Θεσσαλονίκη καθώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα εντυπωσιακό laser show, που υπόσχεται πως θα «αναγκάσει» τους θεατές να σηκώσουν ψηλά τα κινητά τους τηλέφωνα και τις φωτογραφικές τους μηχανές, ώστε να αιχμαλωτίσουν τις μοναδικές εικόνες.

Από το μεσημέρι, συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης άρχισαν να πραγματοποιούν εργασίες στην παραλία, στήνοντας τη σκηνή, στην οποία θα ανέβουν κορυφαίοι djs την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, από τις 8 το βράδυ, ενώ παράλληλα με γερανό σηκώνονται και δοκιμάζονται τα φώτα που θα «λούσουν» τα πρώτα λεπτά του 2026 τον Λευκό Πύργο.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει εδώ και καιρό τη δράση «New Year's Eve Thessaloniki/welcome 2026!», με σκοπό να προσφέρει στους θεατές μια αξέχαστη βραδία, στην οποία θα έχουν την ευκαιρία να χορέψουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες στους ρυθμούς της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκονται δύο ονόματα παγκόσμιας εμβέλειας, οι Fideles και οι Gheist, με εμφανίσεις στα πιο εμβληματικά φεστιβάλ και σημεία του κόσμου -από τις Πυραμίδες της Γκίζας μέχρι την πύλη του Βραδεμβούργου, με εκατομμύρια πωλήσεις και streams.

Η ιδέα να μεταφερθεί η εκδήλωση αλλαγής του χρόνου από την πλατεία Αριστοτέλους στον Λευκό Πύργο ξεκίνησε πέρσι από τη δημοτική αρχή και αποδείχθηκε άκρως πετυχημένη, καθώς το πλακόστρωτο της παραλίας «πλημμύρισε» από κόσμο και οι εικόνες που ανέβηκαν στα social media έκαναν τη Θεσσαλονίκη viral.

Παρά τις φετινές προβλέψεις των μετεωρολόγων για χαμηλές θερμοκρασίες το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, στον δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχει αισιοδοξία πως κάτοικοι και επισκέπτες θα «αγκαλιάσουν» εκ νέου την εκδήλωση.

«Η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη χορηγών, ετοιμάζει μια μοναδική βραδιά, ένα πολυθέαμα φωτός και λέιζερ που θα “λούσουν” τον ουρανό της Θεσσαλονίκης υπό τους ήχους διάσημων djs», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μερικοί από τους σημαντικότερους DJs και παραγωγούς της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Ελλάδας ευρύτερα, με διεθνή καριέρα και παρουσία.

Οι Ison, Momery, Kiki Botonaki & Dest θα αναδείξουν τη δυναμική της σύγχρονης μουσικής σκηνής της Θεσσαλονίκης ως οικοδεσπότες σε μια βραδιά που θα ενώσει διαφορετικά ακροατήρια γύρω από έναν κοινό παρονομαστή: τη δύναμη της μουσικής και της εικόνας.

«Κέρδισαν» φέτος οι στολισμένες γειτονιές

Για πρώτη φορά φέτος, ο δήμος Θεσσαλονίκης στόλισε χριστουγεννιάτικα και φώτισε με λαμπιόνια και λαμπάκια πλήθος πλατειών και δρόμων σε γειτονιές, μεταφέροντας το εορταστικό πνεύμα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.

Ο στολισμός φαίνεται πως λαμβάνει άπειρα «likes» από τους κατοίκους, με τον κ. Γάκη να υπογραμμίζει πως «κερδήθηκε το μεγάλο στοίχημα να γίνει η Θεσσαλονίκη πιο φωτεινή, πιο γιορτινή, πιο ελκυστική στους πολίτες και στους επισκέπτες. Φέτος, κατά ομολογία του κόσμου, η Θεσσαλονίκη είναι φανταστικά στολισμένη, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στο κέντρο αλλά και στις γειτονιές. Για πρώτη φορά, δρόμοι και πλατείες των κοινοτήτων στολίστηκαν, ικανοποιώντας πάγιο αίτημα των δημοτών».

Φέτος, για τις γιορτές στολίστηκαν σημεία όπως το «Πάρκο για Όλους» στη Λαμπράκη, ο Άγιος Θεράποντας, το πάρκο Αλκμήνης, η πλατεία Ιβάνοφ, η οδός Κολωνιάρη και η συμβολή της Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου, η Αγίων Πάντων, η Ακροπόλεως, η πλατεία Μουσχουντή και άλλες μικρές πλατείες, με τον κ. Γάκη να ευχαριστεί θερμά τόσο τους εργαζόμενους στον δήμο Θεσσαλονίκης, που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να γεμίσει φως η πόλη, αλλά και τους χορηγούς που στήριξαν την προσπάθεια της δημοτικής αρχής για να αποκτηθούν νέα στολίδια.