Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πολυκατοικία - Γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα σε κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς.
Η φωτιά, που ξέσπασε σε διαμέρισμα της πολυκατοικίας, τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, μεταξύ των οποίων και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
