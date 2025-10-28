Μενού

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πολυκατοικία - Γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις

Γυναίκα βρέθηκε αναίσθητη μετά από πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά
Φωτιά σε πολυκατοικία στην Θεσσαλονίκη | YouTube / @metropolis955
  • Α-
  • Α+

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα σε κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Η φωτιά, που ξέσπασε σε διαμέρισμα της πολυκατοικίας, τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, μεταξύ των οποίων και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ