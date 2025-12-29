Μενού

Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε απορρίμματα κοντά στη Σχολή Δικαστών

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12), σε όγκους απορριμμάτων σε εξωτερικό χώρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά τις 12 το μεσημέρι σε όγκους απορριμμάτων σε εξωτερικό χώρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Μίκρας (πλησίον της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα είκοσι πυροσβέστες με 8 οχήματα.

 

