Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά τις 12 το μεσημέρι σε όγκους απορριμμάτων σε εξωτερικό χώρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Μίκρας (πλησίον της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα είκοσι πυροσβέστες με 8 οχήματα.
- Ο Γεωργιάδης μοίραζε μελομακάρονα, οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν: Ένταση στο «Έλενα»
- Η αθόρυβη δουλειά του Τσιάρα, οι αγρότες που δεν ελέγχονται από κόμμα και ο ευρωβουλευτής που πάει Καρυστιανού
- Έφυγε από τη ζωή η «Σούλα»: Η γυναίκα‑σύμβολο των οίκων ανοχής της Λάρισας
- Λιάγκας για Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους μας»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.