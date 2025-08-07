Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που τα ορμητικά νερά παρασύρουν γυναίκα σε δρόμο «χείμαρρο»

Στιγμές τρόμου για γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας λάθος υπολογισμός την άφησε να παρασύρεται αβοήθητη από τα ορμητικά νερά, αφού η σφοδρή βροχόπτωση στην πόλη μετέτρεψε τους δρόμους σε χειμάρρους.

Βίντεο κάμερας παρακείμενης του δρόμου, που μοιράστηκε η ΕΡΤ, αποτυπώνει τη στιγμή που η γυναίκα φαίνεται να περνά από το σημείο, παρασυρόμενη με μεγάλη ταχύτητα από το ορμητικό ρεύμα.

Η ίδια ανήμπορη να αντιδράσει, σώθηκε τελικά από περαστικούς, που φαίνονται στο βίντεο να τρέχουν κατά πάνω της, τραβώντας την εκτός της ισχυρής ροής.

Συγκλονίζει η γυναίκα με τη μαρτυρία της

Στο απόσπασμα φαίνεται ένας άντρας, ιδιοκτήτης παραπλήσιου καταστήματος, να τρέχει προς τη γυναίκα, γλιτώνοντάς την από τον ασταμάτητο χείμαρρο.

Σύμφωνα με την ίδια, βρέθηκε να παλεύει για τη ζωή της όταν, καθώς δεν υπολόγισε σωστά τη στάθμη και την ταχύτητα του ρεύματος, έχασε την ισορροπία της και έγινε «έρμαιο» των ορμητικών νερών.

Η ίδια είπε στο Μέσο; «Κακώς υπολογισμός γιατί ξέρω, κάνω ορειβασία. Κακώς το έκανα, δεν έπρεπε. Το φέρνω στο μυαλό μου, ήταν ένα σοκ για εμένα. Μπήκα στο χείμαρρο με το ένα πόδι, με αποτέλεσμα να με πάρει μέσα στο νερό. Δεν μπορούσα ούτε να γυρίσω ούτε να πιαστώ από κάπου».