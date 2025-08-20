Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της διάσωσης οικογένειας από άνδρα που έκανε SUP

Μια οικογένεια τουριστών από τη Ρουμανία, πατέρας και δύο ανήλικα παιδιά, βρέθηκε στα όρια του πνιγμού το απόγευμα της Κυριακής (17/08) στα νερά της Επανομής Θεσσαλονίκης, παρασυρμένη από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

Όταν η κατάσταση φάνηκε απελπιστική, ένας λουόμενος που έκανε SUP δεν δίστασε. Με ψυχραιμία και γρήγορες κινήσεις έσπευσε πρώτα να σώσει τα παιδιά και κατόπιν επέστρεψε για να απεγκλωβίσει τον εξαντλημένο πατέρα.

Η αυτοθυσία του άνδρα αποδείχτηκε σωτήρια, καθώς χάρη σε εκείνον η οικογένεια επέστρεψε σώα στην ακτή, αποδεικνύοντας πως η ανθρώπινη αλληλεγγύη μπορεί να νικήσει ακόμα και τον πιο μεγάλο κίνδυνο.