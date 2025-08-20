Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της διάσωσης οικογένειας από άνδρα που έκανε SUP

Μια οικογένεια τουριστών από τη Ρουμανία, πατέρας και δύο ανήλικα παιδιά, βρέθηκε στα όρια του πνιγμού το απόγευμα της Κυριακής (17/08) στα νερά της Επανομής Θεσσαλονίκης, παρασυρμένη από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.
Όταν η κατάσταση φάνηκε απελπιστική, ένας λουόμενος που έκανε SUP δεν δίστασε. Με ψυχραιμία και γρήγορες κινήσεις έσπευσε πρώτα να σώσει τα παιδιά και κατόπιν επέστρεψε για να απεγκλωβίσει τον εξαντλημένο πατέρα.
Η αυτοθυσία του άνδρα αποδείχτηκε σωτήρια, καθώς χάρη σε εκείνον η οικογένεια επέστρεψε σώα στην ακτή, αποδεικνύοντας πως η ανθρώπινη αλληλεγγύη μπορεί να νικήσει ακόμα και τον πιο μεγάλο κίνδυνο.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.