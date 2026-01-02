Θεσσαλονίκη: «Instant karma» για άντρα που παρενόχλησε 20χρονη - Τον έδειρε με τον σύντροφό της

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, 1 Ιανουαρίου 2026, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε σε μπαρ.

Σύμφωνα με το thestival, συνελήφθη 43χρονος άντρας, ο οποίος φέρεται να παρενόχλησε 20χρονη γυναίκα, αγγίζοντάς την παρά τη θέλησή της. Παράλληλα, κατηγορείται και για απειλή σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της.

Ωστόσο, στο ίδιο περιστατικό συνελήφθη και το νεαρό ζευγάρι, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, αντέδρασαν στο συμβάν και επιτέθηκαν στον 43χρονο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ τον εξύβρισαν.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την περαιτέρω διερεύνηση των αδικημάτων.