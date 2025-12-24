Θεσσαλονίκη: Κακώσεις στο σώμα της 13χρονης δείχνει η ιατροδικαστική – Στο μικροσκόπιο οι ανήλικοι

Σοβαρή υπόθεση κακοποίησης ανήλικης αποκαλύπτεται στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταγγελία 13χρονης ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από έξι νεαρά άτομα.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Κακλαμάνης, ανέφερε ότι ο ιατροδικαστής διαπίστωσε κακώσεις στο σώμα της ανήλικης, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα των ισχυρισμών της.

Η καταγγελία και το χρονικό της υπόθεσης

Η ανήλικη κατέθεσε ότι μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου οδηγήθηκε επανειλημμένα από μέλη της παρέας σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας και σε τουαλέτες υπόγειου πάρκινγκ, όπου – σύμφωνα με την ίδια – υπέστη γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι εμπλεκόμενοι κατέγραφαν τις πράξεις με κινητά τηλέφωνα και μέρος του υλικού διακινήθηκε διαδικτυακά.

Σε βάρος έξι προσώπων, ηλικίας 14 έως 19 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, πορνογραφία ανηλίκων, εκδικητική πορνογραφία και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Τα κατασχεθέντα κινητά τηλέφωνα έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση, ενώ η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.

Αντιδράσεις και ισχυρισμοί των οικογενειών

Μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων αρνείται την εμπλοκή του γιου της, υποστηρίζοντας ότι δεν εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του στη βιντεοσκόπηση. Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά κάθε στοιχείο, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Η αστυνομική διερεύνηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αξιολογούν μαρτυρίες, ψηφιακά ευρήματα και ιατροδικαστικά δεδομένα, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της καταγγελόμενης κακοποίησης.