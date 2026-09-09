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Θεσσαλονίκη: Καθαρίστρια έκλεβε επί 15χρονια σεντόνια και τρόφιμα από το νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθαρίστρια στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη έκλεβε σεντόνια, καθαριστικά και τρόφιμα από το νοσοκομείο επί 15χρόνια.

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Μια υπάλληλος καθαρισμού που εργαζόταν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για υπεξαίρεση υλικού, αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η 41χρονη που εργαζόταν στο νοσοκομείο ως υπάλληλος, τα τελευταία 15 χρόνια ιδιοποιήθηκε παράνομα νοσοκομειακό υλικό, όπως σεντόνια, είδη καθαρισμού, χαρτικά και τρόφιμα.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη.

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