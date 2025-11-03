Θεσσαλονίκη: Νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1 από 10 Νοεμβρίου - Τα δρομολόγια και οι στάσεις

Από την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη η νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1 (Ν. Ελβετία – Κ. Καραμανλή – Ν.Σ.Σ.) για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της γραμμής του μετρό.

Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα ξεκινά από τον σταθμό Νέα Ελβετία και μέσω της λεωφόρου Κ. Καραμανλή και των οδών Εγνατία και Μοναστηρίου θα κάνει τέρμα στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Κατά την επιστροφή θα ακολουθείται το ίδιο δρομολόγιο.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από 17 λεωφορεία, από τις 05:00 το πρωί μέχρι τις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή ενώ τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο τα δρομολόγια θα σταματούν στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Από ποιες στάσεις θα διέρχεται η Μ1

Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα διέρχεται από 11 υφιστάμενες στάσεις.

Κατά τη μετάβαση θα σταματά στις εξής στάσεις:

25ης Μαρτίου

Γυμνάσιο

Ιπποκράτειο

Θεαγένειο

ΠΑΜΑΚ

ΑΧΕΠΑ

Καμάρα

Αγίας Σοφίας

Αντιγονιδών

Πλ. Δημοκρατίας

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (τέρμα).

Κατά την επιστροφή θα γίνεται χρήση των στάσεων

Ζωγράφου

Πλ. Δημοκρατίας

Αντιγονιδών

Αγίας Σοφίας

Καμάρα

ΑΧΕΠΑ

Πανεπιστήμιο Μακεδονία

Θεαγένειο

Ιπποκράτειο

Μ. Μπότσαρη

25ης Μαρτίου

Νέα Ελβετία (τέρμα)

Η διαδρομή που θα ακολουθούν τα λεωφορεία είναι η εξής:

Μετάβαση: Σταθμός Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας, Μιχ. Ψελλού, δεξιόστροφος ελιγμός στην παράπλευρη Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανίων, Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία, Μοναστηρίου, Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Επιστροφή: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Μοναστηρίου, Εγνατία, Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Μιχ. Ψελλού, Σταθμός Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.

Νέα λεωφορειακή γραμμή Ν. Ελβετία-Πανόραμα (58Μ)

Επιπλέον, σε λειτουργία τίθεται και η νέα λεωφορειακή γραμμή Ν. Ελβετία - Πανόραμα (58Μ) για την ενίσχυση του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Η γραμμή θα ξεκινά και θα καταλήγει στον σταθμό μετεπιβίβασης Νέας Ελβετίας.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται με τέσσερα λεωφορεία τα οποία θα διέρχονται από 52 στάσεις κατά την μετάβαση και την επιστροφή.

Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της υπερυψωμένης γέφυρας ταχείας κυκλοφορίας (FlyOver).

Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα ακολουθεί διαδρομή μέσω των οδών Στ. Καζαντζίδη, Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμης – Πανοράματος, Βενιζέλου, Κομνηνών, Μαντζαρίδη, Πέτρου Λεβαντή, Σταδίου, Πυθαγόρα θα επιστρέφει μέσω της οδού Θέρμης Πανοράματος- Χαριλάου Θέρμης- Στέλιου Καζαντζίδη με αφετηρία και τερματισμό τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.