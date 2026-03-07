Επίθεση με μολότοφ σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, Σάββατο (07/03), άγνωστοι έριξαν επτά αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ σε προαύλιο σχολείου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Από τις επτά μολότοφ εξερράγησαν οι έξι, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή φθορές στο σχολείο.

Οι δράστες αναζητούνται.