Επίθεση με μολότοφ σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν μολότοφ σε αυλή σχολείου - Αναζητούνται οι δράστες

Άγνωστοι έριξαν επτά αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ σε σε προαύλιο σχολείου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, Σάββατο (07/03), άγνωστοι έριξαν επτά αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ σε προαύλιο σχολείου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Από τις επτά μολότοφ εξερράγησαν οι έξι, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή φθορές στο σχολείο.

Οι δράστες αναζητούνται.

