Θεσσαλονίκη: Πήγαν για ενδοοικογενειακή βία και βρήκαν ολόκληρο οπλοστάσιο

Ολόκληρο οπλοστάσιο βρέθηκε στην κατοχή 44χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταγγέλθηκε αρχικά για ενδοοικογενειακή βία και συνελήφθη, κατόπιν εκτενούς έρευνας της αστυνομίας.
Αφού οι αστυνομικοί «όργωσαν» το σπίτι του, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, μία βαλλίστρα, οκτώ μαχαίρια διαφόρων μεγεθών, δύο σπαθιά, ένα ρόπαλο με αιχμές, ένα πυροβόλο όπλο τύπου τυφεκίου-καραμπίνας, ένα πλαστικό τυφέκιο, ένα μεταλλικό κι ένα πλαστικό πιστόλι αεροβόλο, όπως επίσης ένας μεταλλικό πιστόλι ρέπλικα.
Υπό αυτές τις συνθήκες σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί όπλων. Είχε προηγηθεί καταγγελία εναντίον του άντρα για ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.
