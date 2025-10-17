Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε 21χρονος για διεθνές κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας

Προφυλακιστέος κρίθηκε, κατόπιν της απολογίας του στη Θεσσαλονίκη, ο 21 ετών ελληνοαμερικανός, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία δρούσε με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του στηρίζεται στα ευρήματα έρευνας των αμερικανικών διωκτικών αρχών, σύμφωνα με τα οποία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσέγγιζαν, μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα, ανυποψίαστα θύματα, προκειμένου να τα αναγκάσουν να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, σεξουαλικές και άλλες αποτρόπαιες πράξεις.

Το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρει την ονομασία «764» στοχεύοντας σε ανήλικα, μεταξύ 8 και 17 ετών. Οι Αμερικανικοί περιγράφουν την οργάνωση ως «βίαιη, εξτρεμιστική και μηδενιστική», αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Θεσσαλονίκη: καταδικάστηκε «πλοκάμι» του κυκλώματος

Την έκδοση του νεαρού ελληνοαμερικανού είχαν ζητήσει οι Αμερικανοί με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων. Ο ίδιος είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει με την οικογένειά του, αλλά το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε να μην τον εκδώσει λόγω της ελληνικής ιθαγένειας του.

Ήδη όμως βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα των ελληνικών Αρχών, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας, για τις ίδιες πράξεις τις οποίες ο 21χρονος φέρεται να τέλεσε από τη χώρα μας, κι άρα υπήρχε δικαιοδοσία της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Μετά την περάτωση της έρευνας ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη εις βάρος του - όπως και κατά του 18χρονου συνεργού του - και εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων με έμμεση αυτουργία, κατά συρροή και από κοινού, της πορνογραφίας ανηλίκων και της εκδικητικής πορνογραφίας.

Ο 21 ετών κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε το κατηγορητήριο. «Μπήκα στην εφαρμογή αλλά δεν έχω καμία σχέση με την συγκεκριμένη οργάνωση. Πήγα στο σπίτι του 18χρονου και πάτησα την εφαρμογή από τον δικό του υπολογιστή», φέρεται, μεταξύ άλλων, να απολογήθηκε.

Εισαγγελέας και ανακριτής ομόφωνα τού «έδειξαν» τον δρόμο για τις φυλακές.