Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων, στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο και επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ απεγκλώβισαν μία γυναίκα με τα τρία παιδιά της που βρισκόταν σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και είχαν κλειστεί σε ένα δωμάτιο για να προστατευθούν.