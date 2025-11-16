Μενού

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην οδό Αγίων Πάντων - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Μία γυναίκα που υπέστη εγκαύματα και ο γιος της που εισέπνευσε καπνό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πυροσβέστης. | EUROKINISSI
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, που προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην κουζίνα του διαμερίσματος, έσπευσαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που προκάλεσε μικρής έκτασης ζημιές στο διαμέρισμα, η πολυκατοικία εκκενώθηκε.

