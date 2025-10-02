Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» διακομίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10) μία 18χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία έπεσε -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 15.30 το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχή του Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη, μεταδίδουν με τη σειρά τους τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για το συμβάν με τη 18χρονη.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες, το κορίτσι πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη 18χρονη με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση ερευνά η Αστυνομία.

