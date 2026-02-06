Μενού

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 61χρονη που έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Μία 61χρονη στη Θεσσαλονίκη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, όταν γυναίκα ηλικίας 61 ετών έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Κινητή Ιατρική Μονάδα Μ1 του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, καθώς και ασθενοφόρο. Η γυναίκα εντοπίστηκε πολυτραυματίας και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν στη διασωλήνωσή της επί τόπου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, και στη συνέχεια διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

