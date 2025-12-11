Θεσσαλονίκη: Σπείρα πουλούσε fake προϊόντα online - Είχε εισπράξει 487.000 ευρώ

Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα που εμπορευόταν απομιμητικά προϊόντα μέσω διαδικτύου εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Η τριμελής σπείρα, ενεργή τουλάχιστον από το 2021, χρησιμοποιούσε ιστοσελίδες και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαθέτει προς πώληση γνήσια και παραποιημένα είδη ένδυσης, αξεσουάρ, καλλυντικά και αρώματα, εξαπατώντας καταναλωτές και αποκομίζοντας παράνομα κέρδη.

Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι μόνο την περίοδο 2023–2025 οι εμπλεκόμενοι είχαν εισπράξει μέσω αντικαταβολών σχεδόν 487.000 ευρώ, ποσό που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Τα χρήματα διοχετεύονταν στο τραπεζικό σύστημα για νομιμοποίηση.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση της 9ης Δεκεμβρίου συνελήφθησαν οι τρεις δράστες, ενώ κατασχέθηκαν 123 απομιμητικά προϊόντα επώνυμων εταιρειών, 40.300 ευρώ σε μετρητά και ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των προϊόντων.

Η ζημία που επαπειλείται από τα κατασχεθέντα είδη εκτιμάται σε πάνω από 59.000 ευρώ, με τις πραγματογνωμοσύνες να συνεχίζονται.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.