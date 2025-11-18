Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε την ανήλικη φίλη της κόρης του

Καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 9 χρόνια κάθειρξη 51χρονος που κακοποιούσε σεξουαλικά ένα 12χρονο κοριτσάκι, μπροστά στην ανήλικη κόρη του και μέσα στο παιδικό της δωμάτιο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε εκ νέου ένοχο για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο άτομο.
Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενόψει της δίκης στο Εφετείο.
Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης το 2021, όταν η ανήλικη παθούσα βρήκε το θάρρος να μιλήσει σε μια καθηγήτρια της, αποκαλύπτοντας όσα βίωνε.
Η δικογραφία στηρίχθηκε σε όσα κατήγγειλε η παθούσα και περιλάμβανε τέσσερα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.
Κατά την ίδια δικογραφία, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν στο παιδικό δωμάτιο της κόρης του καταδικασθέντα -σε χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας- όταν η παθούσα επισκεπτόταν τη φίλη της, με την οποία έκαναν στενή παρέα.
