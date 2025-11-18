Μενού

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε την ανήλικη φίλη της κόρης του

Ο 51χρονος κακοποιούσε σεξουαλικά το κορίτσι μπροστά στην ανήλικη κόρη του.

Reader symbol
Newsroom
φυλακή
Σύρματα φυλακών | INTIME/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
  • Α-
  • Α+

Καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 9 χρόνια κάθειρξη 51χρονος που κακοποιούσε σεξουαλικά ένα 12χρονο κοριτσάκι, μπροστά στην ανήλικη κόρη του και μέσα στο παιδικό της δωμάτιο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε εκ νέου ένοχο για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο άτομο

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενόψει της δίκης στο Εφετείο.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης το 2021, όταν η ανήλικη παθούσα βρήκε το θάρρος να μιλήσει σε μια καθηγήτρια της, αποκαλύπτοντας όσα βίωνε. 

Η δικογραφία στηρίχθηκε σε όσα κατήγγειλε η παθούσα και περιλάμβανε τέσσερα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

Κατά την ίδια δικογραφία, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν στο παιδικό δωμάτιο της κόρης του καταδικασθέντα -σε χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας- όταν η παθούσα επισκεπτόταν τη φίλη της, με την οποία έκαναν στενή παρέα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ