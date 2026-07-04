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Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια 54χρονη για τη θανάτωση γάτας με ΙΧ – Τι κατέγραψε κάμερα ασφαλείας

Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οδηγείται 54χρονη για τη θανάτωση γάτας με ΙΧ. Διώκεται για κακούργημα μετά από βίντεο-ντοκουμέντο.

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θεσσαλονίκη
Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη | Shutterstock
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Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί 54χρονη, η οποία φέρεται να παρέσυρε με Ι.Χ. αυτοκίνητο μία γάτα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα. Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης (2/7), σε περιοχή του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διαδικασία σύλληψης της γυναίκας κινήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από καταγγελία που έγινε στις αρχές ότι η 54χρονη οδηγός παρέσυρε με πρόθεση το ζώο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος, που φέρεται να κατέγραψε την παράσυρση.

Το ζώο παραλήφθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και μεταφέρθηκε στην Κτηνιατρική Κλινική του ΑΠΘ, προκειμένου να γίνει νεκροψία - νεκροτομή, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου.

Σε βάρος της 54χρονης ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς και θα κληθεί να απολογηθεί για την πράξη που της καταλογίζεται, με την ίδια να την αρνείται.

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