Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια 54χρονη για τη θανάτωση γάτας με ΙΧ – Τι κατέγραψε κάμερα ασφαλείας

Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί 54χρονη, η οποία φέρεται να παρέσυρε με Ι.Χ. αυτοκίνητο μία γάτα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα. Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης (2/7), σε περιοχή του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διαδικασία σύλληψης της γυναίκας κινήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από καταγγελία που έγινε στις αρχές ότι η 54χρονη οδηγός παρέσυρε με πρόθεση το ζώο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος, που φέρεται να κατέγραψε την παράσυρση.
Το ζώο παραλήφθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και μεταφέρθηκε στην Κτηνιατρική Κλινική του ΑΠΘ, προκειμένου να γίνει νεκροψία - νεκροτομή, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου.
Σε βάρος της 54χρονης ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς και θα κληθεί να απολογηθεί για την πράξη που της καταλογίζεται, με την ίδια να την αρνείται.
- Μποϊκοτάζ στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Ο λόγος που ξεσηκώθηκε το Φεστιβάλ Σαχάρας
- Σοκάρει η Μαρία Κίτσου: «Μεγάλωσα κακοποιητικά και από τους δύο γονείς» – Η μάχη με την κατάθλιψη
- Το τελευταίο δείπνο της οικογένειας Κοντού - Ο ανατριχιαστικός τάφος «τραπεζαρία» του Βόλου
- Φαραντούρης για την απόσπαση της συζύγου του: «Νόμιμη και βάσει προσόντων – Δεν είμαστε όλοι ίδιοι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.