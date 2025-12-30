Θεσσαλονίκη: Στις 10 το βράδυ τα τελευταία δρομολόγια του ΟΑΣΘ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Στις 10 το βράδυ θα ξεκινήσουν αύριο, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα τελευταία δρομολόγια όλων των λεωφορειακών γραμμών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), με εξαίρεση τη νυχτερινή γραμμή «Ν1» (ΚΤΕΛ - Αεροδρόμιο Νυκτερινό), της οποίας το πρόγραμμα δεν τροποποιείται.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωσή του ΟΑΣΘ, η ώρα των τελευταίων δρομολογίων αφορά τόσο τις αφετηρίες των λεωφορείων, όσο και τα τέρματά τους.