Μενού

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό που μετέφερε ψυκτικό υγρό

Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό όχημα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού στον δρόμο Θεσσαλονίκης - Σερρών, από άγνωστη αιτία.

Reader symbol
Newsroom
Κινητοποίηση Πυροσβεστικής για φωτιά
Κινητοποίηση Πυροσβεστικής για φωτιά | Intime
  • Α-
  • Α+

Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό όχημα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού στον δρόμο Θεσσαλονίκης - Σερρών, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου. Για την κατάσβεσή του επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία ειδοποιήθηκε στις 12:50, το μεγάλο όχημα μετέφερε ψυκτικό υγρό και παραμένει άγνωστη η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Ο οδηγός φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ