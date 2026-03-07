Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό που μετέφερε ψυκτικό υγρό

Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό όχημα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού στον δρόμο Θεσσαλονίκης - Σερρών, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου. Για την κατάσβεσή του επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία ειδοποιήθηκε στις 12:50, το μεγάλο όχημα μετέφερε ψυκτικό υγρό και παραμένει άγνωστη η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Ο οδηγός φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του
- Έξαλλη η Σοφία Μητσοτάκη για fake news πως έφυγε με τζετ από το Ντουμπάι: «Ξεφτίλα χωρίς όρια»
- «Η Κύπρος κείται μακράν»: Γιατί η Ελλάδα δεν έστειλε στρατό στην Κύπρο το 1974
- Σε ποια περιοχή ψάχνουν όλοι σπίτι - Οι δημοφιλέστερες γειτονιές για αγορά και ενοικίαση κατοικίας
- «Εγώ είμαι ορθόδοξος ρε»: Ο ρατσιστής serial killer που σκότωνε μόνο μετανάστες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.