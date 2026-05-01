Θεσσαλονίκη: Στο ΑΧΕΠΑ ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ λόγω αδιαθεσίας μετά τον προπηλακισμό του

Στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης έχει διακομιστεί ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, μετά την επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσαν εναντίον του φοιτητές εντός του κτηρίου Διοίκησης, όπως καταγγέλλουν οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο καθηγητής σύμφωνα με τις πληροφορίες, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ ήταν σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από μερίδα φοιτητών έξω από την πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το θέμα των φοιτητικών εστιών ο κ. Μιχαηλίδης, αρμόδιος για τις φοιτητικές εστίες, κατέβηκε από την πρυτανεία, προκειμένου να συνομιλήσει με τους φοιτητές και να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Ωστόσο, όπως είπε, εκείνοι τον προπηλάκισαν, του επιτέθηκαν λεκτικά, με τον κύριο Μιχαηλίδη να αισθάνεται μια αδιαθεσία και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

