Θεσσαλονίκη: Στο χειρουργείο 22χρονος εξαιτίας του παράσιτου Ανισάκις σε σούσι

Στο χειρουργείο οδηγήθηκε έπειτα από σοβαρή δηλητηρίαση από σούσι ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη.

O 22χρονος, ο οποίος, όπως είπε, έτρωγε τακτικά σούσι, αμέσως μετά την κατανάλωση, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Εκεί χειρουργήθηκε, σύμφωνα με όσα μετέδωσε στην ΕΡΤ, αφού η αρχική εκτίμηση των γιατρών ήταν ότι επρόκειτο για νεοπλασία. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι είχε μολυνθεί από το εντερικό παράσιτο «ανισάκις», που εντοπίζεται σε ωμά ψάρια και φαγητά που δεν έχουν μαγειρευτεί σωστά.

​Στον 22χρονο χορηγήθηκε αντιβίωση και, αυτήν τη στιγμή, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή.

Πρόκειται για την πρώτη δηλητηρίαση από το παράσιτο «ανισάκις» που καταγράφεται στην Ελλάδα.

Τι είναι η Ανισανκίαση

Η ανισακίαση (anisakiasis) είναι μια παρασιτική λοίμωξη που προκαλείται από την κατάποση προνυμφών του Anisakis, ενός νηματώδους παρασίτου που βρίσκεται κυρίως σε ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα θαλασσινά.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε λίγες ώρες από την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου και περιλαμβάνουν έντονο κοιλιακό πόνο, ναυτία, εμετό, διάρροια και αλλεργικές αντιδράσεις.

Το παράσιτο δεν μπορεί να ζήσει για πολύ στο ανθρώπινο σώμα, αλλά μέχρι να πεθάνει μπορεί να προκαλέσει σοβαρή φλεγμονή.