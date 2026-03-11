Μενού

Θεσσαλονίκη: Στο Ιπποκράτειο 10χρονο παιδί που υπέστη ανακοπή σε κολυμβητήριο

Το παιδί επανήλθε και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Καρδιακή ανακοπή υπέστη το απόγευμα της Τετάρτης 10χρονο παιδάκι στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο στην Θεσσαλονίκη. Στο σημείο μετέβησαν γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ , που εφάρμοσαν άμεσα πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής.

Το παιδί επανήλθε και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση. Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο μια Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή τεσσάρων διασωστών και ενός γιατρού ΕΚΑΒ.
 

