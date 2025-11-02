Θεσσαλονίκη: Στο Κέντρο Υγείας ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη 39χρονος

Συνελήφθη 39χρονος στη Θεσσαλονίκη που διέθεσε προς πώληση αλκοόλ σε ανήλικη, η οποία ένιωσε αδιαθεσία και διακομίστηκε σε Κέντρο Υγείας για να τις παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Παρασκευής (31/10), όταν ο 39χρονος που ήταν προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος ψιλικών πούλησε τρία αλκοολούχα ποτά σε ανήλικο κορίτσι.

Ο συλληφθείς, όπως αναφέρουν πληροφορίες του thestival.gr, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.