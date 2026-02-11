Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ο διαρρήκτης που «άνοιξε» 11 καταστήματα - Λήστεψε τα 10 σε ένα βράδυ

Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 40χρονος που κατηγορείται για ένα σερί 11 διαρρήξεων σε καταστήματα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη Παρασκευή.

Η επ' αυτοφώρω σύλληψη στη Χαριλάου

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί τον συνέλαβαν την ώρα που έβγαινε από ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Χαριλάου.

Ο συλληφθείς είχε καταφέρει να εισβάλει στον χώρο και να αφαιρέσει 190 ευρώ καθώς και διάφορα προϊόντα της επιχείρησης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα μοτοποδήλατο, το οποίο, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε κλαπεί λίγο νωρίτερα από άλλη τοποθεσία.

Δέκα χτυπήματα μέσα σε μία νύχτα στη Θεσσαλονίκη

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε το μέγεθος της δράσης του 40χρονου, καθώς φέρεται να διέπραξε δέκα διαρρήξεις μέσα σε μία μόλις βραδιά, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Οι στόχοι του εντοπίζονταν κυρίως στις περιοχές της Κάτω Τούμπας και της Χαριλάου.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, εντοπίστηκε ο ρουχισμός που χρησιμοποιούσε κατά την τέλεση των κλοπών, ενώ βρέθηκαν επίσης ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία των οποίων η προέλευση εξετάζεται εξονυχιστικά από τις αρχές.