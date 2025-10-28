Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους και οδήγηση υπό την επήρεια

Αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν συνολικά πέντε άτομα σε διαφορετικές περιπτώσεις.
Δύο άνδρες, 46 και 24 ετών, κατηγορούνται ότι επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ 25χρονος υπάλληλος ψιλικατζίδικου πούλησε αλκοόλ σε ανήλικο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και ο 37χρονος διαχειριστής του καταστήματος.
Επιπλέον, 49χρονη οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος και προκάλεσε υλικές ζημιές σε πινακίδα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική αρχή.
