Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος που κατηγορείται για επίθεση σε δύο γυναίκες στην Αριστοτέλους

Ένας 45χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε δύο γυναίκες στην πλατεία Αριστοτέλους, μετά από λεκτική αντιπαράθεση.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της Αστυνομίας | Eurokinissi
Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί, το μεσημέρι της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι επιτέθηκε σε δύο γυναίκες.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ο 45χρονος επαιτούσε στην πλατεία Αριστοτέλους και μετά από λεκτική αντιπαράθεση με δύο γυναίκες, 42 και 51 ετών, φέρεται να απώθησε την πρώτη, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, ενώ γρονθοκόπησε τη δεύτερη, προκαλώντας της τραύμα στο φρύδι.

Η 51 ετών γυναίκα διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου μετά από ιατρική φροντίδα που δέχθηκε, αποχώρησε. Εις βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες.

