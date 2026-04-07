Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη κύκλωμα απάτης - Λογιστής τους έδινε κωδικούς λογαριασμών για να «σηκώνουν» επιδόματα

Στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος, τα μέλη του οποίου φέρονται να διέπρατταν ψηφιακές απάτες μέσω υποκλοπής στοιχείων και δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι Αρχές.

Η δράση τους άρχισε να γίνεται γνωστή στις Αρχές όταν οι συλληφθέντες προσπάθησαν να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό από τράπεζα στην Καλαμαριά, όπου και έγιναν αντιληπτοί από τον τραπεζικό υπάλληλο.

Συγκεκριμένα ένας 30χρονος και μια 19χρονη οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα καθώς τους αντιλήφθηκε ο υπάλληλος τράπεζας όταν προσπάθησαν να μεταφέρουν από άλλο τραπεζικό λογαριασμό σε δικό τους ένα ποσό 10.000 ευρώ.

Η δράση του κυκλώματος

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, με τη βοήθεια ενός 36χρονου Έλληνα λογιστή, κατασκεύαζαν ψεύτικο προφίλ στο gov.gr, στην πλατφόρμα της, εξαπατώντας με αυτόν τον τρόπο τους τραπεζικούς υπαλλήλους και μπαίνοντας σε άλλους λογαριασμούς, εισπράττοντας επιδόματα άλλων προσώπων.

Με αυτό τον τρόπο κατηγορούνται ότι τις προηγούμενες ημέρες σε δυο περιπτώσεις κατάφεραν να εισπράξουν 11.000 ευρώ, να μεταφέρουν στον λογαριασμό τους, ενώ αποπειράθηκαν να το κάνουν σε άλλες δύο περιπτώσεις σε Περαία, Νεάπολη και Σταυρούπολη.

Και οι δύο τους παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο για τα αδικήματα της απάτης, της πλαστογραφίας, της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της συμμορίας.